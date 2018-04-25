Hadirilah Muhadharoh *ISTIQOMAH DI ATAS SUNNAH DALAM TERPAAN FITNAH*

Alhamdulillah,
Kembali hadir Muhadhoroh di kota Cirebon, in syaa Alloh
Menghadirkan :
Pemateri 1 :
*Al Ustadz Luqman bin Muhammad ba Abduh hafidzohulloh*
( Pengasuh Ma’had as Salafy, Jember – Jatim)
Pemateri 2 :
*Al ustadz Muhammad bin Umar As sewed hafidzahullahu*
(Pengasuh Ma’had Dhiya’us Sunnah Cirebon)
Tema :
*ISTIQOMAH DI ATAS SUNNAH DALAM TERPAAN FITNAH*
HARI SENIN: 13 Sya’ban 1439H / 30 April 2018 M
🔖 *Sesi 1*
⏰ Waktu : pkl.09.00 wib s.d Selesai
🔖 *Sesi 2 & TJ*
⏰ Waktu : Ba’da dzuhur s.d selesai
Tempat :
🇮🇩 *Masjid Abu Bakar As shiddiq, Ma’had Dhiya’us Sunnah, Jl. Elang Raya – Dukuh Semar Cirebon*
📱 Untuk Informasi lebih lanjut hub :
Abu Ubaidah Ahmad Salafy
HP&WA: 081312222345
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Radio Adhiya FM
🌐 LIVE Streaming : www.salafycirebon.com
💻 http://salafycirebon.com/
Radio Syariah
Di dukung oleh :
Radio Islam Indonesia
( RII)
🔍Masjid Abu Bakar As shiddiq, Ma’had Dhiya’us Sunnah Cirebon
🔃 Penyelenggara :
Panitia Dauroh Ma’had Dhiyaus Sunnah Cirebon
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