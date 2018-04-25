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Hadirilah Muhadharoh *ISTIQOMAH DI ATAS SUNNAH DALAM TERPAAN FITNAH*

Oleh
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Alhamdulillah,

Kembali hadir Muhadhoroh di kota Cirebon, in syaa Alloh

Menghadirkan :

Pemateri 1 :
*Al Ustadz Luqman bin Muhammad ba Abduh hafidzohulloh*
( Pengasuh Ma’had as Salafy, Jember – Jatim)

Pemateri 2 :

*Al ustadz Muhammad bin Umar As sewed hafidzahullahu*
(Pengasuh Ma’had Dhiya’us Sunnah Cirebon)

Tema :

*ISTIQOMAH DI ATAS SUNNAH DALAM TERPAAN FITNAH*

HARI SENIN: 13 Sya’ban 1439H / 30 April 2018 M

🔖 *Sesi 1*
⏰ Waktu : pkl.09.00 wib s.d Selesai

🔖 *Sesi 2 & TJ*
⏰ Waktu : Ba’da dzuhur s.d selesai

Tempat :
🇮🇩 *Masjid Abu Bakar As shiddiq, Ma’had Dhiya’us Sunnah, Jl. Elang Raya – Dukuh Semar Cirebon*

📱 Untuk Informasi lebih lanjut hub :

Abu Ubaidah Ahmad Salafy

HP&WA: 081312222345

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Radio Adhiya FM

🌐 LIVE Streaming : www.salafycirebon.com

💻 http://salafycirebon.com/

Radio Syariah

Di dukung oleh :

Radio Islam Indonesia
( RII)

🔍Masjid Abu Bakar As shiddiq, Ma’had Dhiya’us Sunnah Cirebon

🔃 Penyelenggara :
Panitia Dauroh Ma’had Dhiyaus Sunnah Cirebon

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