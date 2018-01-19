*Biografi Singkat Asy-Syaikh Abdul Wahid al-Madkhali hafizhahullah*

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*NAMA*

Beliau adalah Abdul Wahid bin Hadi bin Ahmad al-Madkhali.

*KELAHIRAN*

Beliau lahir pada 16 Rajab 1396 H.

*ORANG TUA*

Ayah beliau adalah seorang ulama, yaitu *Asy-Syaikh DR. Hadi bin Ahmad Ath-Thalibi Al-Madkhali* _rahimahullah_.

Salah seorang murid Asy-Syaikh Al-‘Allamah ‘Abdullah Al-Qar’awi _rahimahullah_

dan Asy-Syaikh Al-‘Allamah Hafizh Al-Hakami _rahimahullah_

*JENJANG AKADEMIK*

Beliau telah menyelesaikan pendidikan S2, Fakuktas Dakwah, Universitas Islamiyah Madinah.

Tesis beliau berhasil meraih predikat _cumlaude_ dengan tingkat “Istimewa”, dengan rekomendasi untuk mencetak tesisnya tersebut.

*Kini* beliau sedang menyelesaikan *disertasi doktoralnya* di program pasca sarjana Universitas Islam Madinah.

*GURU-GURU BELIAU:*

Guru pertama beliau adalah ayahanda beliau, Asy-Syaikh Hadi rahimahullah.

Kemudian beliau melanjutkan belajar dan berguru kepada para ulama terkemuka, antara lain :

• Asy-Syaikh Al-‘Allamah Ahmad An-Najmi _rahimahullah_, mendapatkan ijazah.

• Asy-Syaikh Al-‘Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali _rahimahullah_, mendapatkan ijazah.

• Asy-Syaikh Abdullah bin ‘Aqil _rahimahullah_, mendapatkan ijazah.

• Asy-Syaikh Al-‘Allamah Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali _hafizhahullah_, mendapatkan ijazah.

• Asy-Syaikh Al-‘Allamah ‘Ali bin Nashir Faqihi _hafizhahullah_

• Asy-Syaikh Al-‘Allamah Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri _hafizhahullah_, mendapatkan ijazah.

• Asy-Syaikh Prof. DR. Abdullah Al-Bukhari _hafizhahullah_.

dan lainnya lagi.

*POSISI*

* Sebagai dosen di Universitas Islam Madinah di Fakultas Aqidah.

*Sebagai imam dan khotib Masjid Besar “Ar-Ridhwan” di kota Madinah Nabawiyyah.

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