Hadirilah Kajian Ilmiah Islamiah Ahlussunnah Wal Jama’ah ” ADAB-ADAB MENYAMBUT IDUL ADHA” 27/08/2017

Penulis webadmin -
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📢 Kabar Gembira 📣

Alhamdulillah …Dengan mengharap ridho Alloh تعالى

Hadirilah Kajian Ilmiah Islamiah Ahlussunnah Wal Jama’ah-Kec. Kesugihan – LEBENG Kab. Cilacap

👈🏼 إن شاء الله تعالى 👉🏼

Tema:
” ADAB-ADAB MENYAMBUT IDUL ADHA”

AHAD 27 Dzulqo’dah 1438 H/ 20 Agustus 2017 M

Waktu: 09.30 s/d 15.00 wib

Bersama: AL USTADZ ABDUL MU’THI SUTARMAN, LC. Hafizhahulloh

(Pengasuh Ponpes Anwarussunnah Petanahan)

Masjid Abu Bakr Ash Shiddiq
Jl. Kluwih Rt. 01 Rw. 15 Dusun Muktisari Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap

UMUM
(MUSLIM&MUSLIMAH)
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🔄 Penyelenggara:
Ta’mir Masjid Abu Bakr Ash Shiddiq

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Informasi:
📱Mahasin
Hp: 081284175674
📱Abu Faruq Bagas
Hp: 081327118987
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