Hadirilah Kajian Ilmiah Islamiah Ahlussunnah Wal Jama’ah ” ADAB-ADAB MENYAMBUT IDUL ADHA” 27/08/2017

📢 Kabar Gembira 📣
Alhamdulillah …Dengan mengharap ridho Alloh تعالى
Hadirilah Kajian Ilmiah Islamiah Ahlussunnah Wal Jama’ah-Kec. Kesugihan – LEBENG Kab. Cilacap
👈🏼 إن شاء الله تعالى 👉🏼
Tema:
” ADAB-ADAB MENYAMBUT IDUL ADHA”
AHAD 27 Dzulqo’dah 1438 H/ 20 Agustus 2017 M
Waktu: 09.30 s/d 15.00 wib
Bersama: AL USTADZ ABDUL MU’THI SUTARMAN, LC. Hafizhahulloh
(Pengasuh Ponpes Anwarussunnah Petanahan)
Masjid Abu Bakr Ash Shiddiq
Jl. Kluwih Rt. 01 Rw. 15 Dusun Muktisari Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
UMUM
(MUSLIM&MUSLIMAH)
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🔄 Penyelenggara:
Ta’mir Masjid Abu Bakr Ash Shiddiq
Didukung oleh : Radio Islam Indonesia (RII)
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Informasi:
📱Mahasin
Hp: 081284175674
📱Abu Faruq Bagas
Hp: 081327118987
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