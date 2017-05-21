Hadirilah kajian Islam Ilmiyyah “SUKSES IBADAH DI BULAN RAMADHAN”

Penulis webadmin -
0
577

*Info Kajian di Masjid Agung Cimahi: “Sukses Ibadah di Bulan Ramadhan*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Dengan mengharap ridho dan taufiq Alloh subhanahu wata’ala, hadir dan ikuti:

KAJIAN ISLAM ILMIAH MASJID AGUNG CIMAHI

Materi:

“SUKSES IBADAH DI BULAN RAMADHAN”

Pemateri:

Al-Ustadz Abu Yasir Wildan  حفظه الله تعالى

Waktu:

23 Sya’ban 1438 H/

20 Mei 17

15:30 WIB s/d Selesai

Tempat:

Masjid Agung Kota Cimahi

Jl. Jend. H. Amir Machmud

(Samping Alun-Alun Kota Cimahi)

Informasi:

0852-2110-1378/

0812-2138-2283

in syaa Alloh

LIVE Streaming

Radio Salafy Bandung

Website: http://www.salafybandung.com/2017/05/kajian-islam-ilmiah-masjid-agung-cimahi_19.html

Telegram: https://t.me/salafybandung

TERBUKA UNTUK UMUM MUSLIM DAN MUSLIMAH

Ajak Serta Keluarga, Sahabat dan Tetangga untuk merasakan manisnya Ilmu Syar’i

Semoga Bermanfaat

بارك الله فيكم

BAGIKAN
Artikel SebelumnyaISTANA UMAR DI SURGA
webadmin

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS