Hadirilah kajian Islam Ilmiyyah “SUKSES IBADAH DI BULAN RAMADHAN”

*Info Kajian di Masjid Agung Cimahi: “Sukses Ibadah di Bulan Ramadhan*
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
Dengan mengharap ridho dan taufiq Alloh subhanahu wata’ala, hadir dan ikuti:
KAJIAN ISLAM ILMIAH MASJID AGUNG CIMAHI
Materi:
“SUKSES IBADAH DI BULAN RAMADHAN”
Pemateri:
Al-Ustadz Abu Yasir Wildan حفظه الله تعالى
Waktu:
23 Sya’ban 1438 H/
20 Mei 17
15:30 WIB s/d Selesai
Tempat:
Masjid Agung Kota Cimahi
Jl. Jend. H. Amir Machmud
(Samping Alun-Alun Kota Cimahi)
Informasi:
0852-2110-1378/
0812-2138-2283
in syaa Alloh
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Radio Salafy Bandung
Website: http://www.salafybandung.com/2017/05/kajian-islam-ilmiah-masjid-agung-cimahi_19.html
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TERBUKA UNTUK UMUM MUSLIM DAN MUSLIMAH
Ajak Serta Keluarga, Sahabat dan Tetangga untuk merasakan manisnya Ilmu Syar’i
Semoga Bermanfaat
بارك الله فيكم