KAJIAN ISLAM ILMIAH MASJID AGUNG CIMAHI Materi: “MENYAMBUT RAMADHAN DENGAN ILMU”

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Info Kajian Islam Ilmiah Masjid Agung Cimahi: “Menyambut Ramadhan dengan Ilmu”

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Dengan mengharap ridho dan taufiq Alloh subhanahu wata’ala, hadir dan ikuti:

KAJIAN ISLAM ILMIAH MASJID AGUNG CIMAHI

Materi:
“MENYAMBUT RAMADHAN DENGAN ILMU”

Rencana Jadwal:
08:00 – 09:15 WIB
Sesi 1 Menghargai Perjalanan Waktu Bulan Ramadhan + Tanya Jawab
Al-Ustadz Abu Muhammad Rosyid Hamdani حفظه الله تعالى

09:15 – 10:30 WIB
Sesi 2 Fikih Ringkas Puasa Ramadhan + Tanya Jawab
Al-Ustadz Abu Yahya Mu’adz حفظه الله تعالى

10:30 – 11:45 WIB
Sesi 3 Fikih Ringkas Shalat Tarawih + Tanya Jawab
Al-Ustadz Abu Yasir Wildan حفظه الله تعالى

Waktu:
16 Sya’ban 1438 H/
13 Mei 17
08:00 s/d 11:45 WIB

Tempat:
Gedung Dakwah Lt. 2
Masjid Agung Kota Cimahi
Jl. Jend. H. Amir Machmud
(Samping Alun-Alun Kota Cimahi)

Informasi:
0852-2110-1378/
0812-2138-2283

in syaa Alloh

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Radio Salafy Bandung

Website: http://www.salafybandung.com/

TERBUKA UNTUK UMUM MUSLIM DAN MUSLIMAH
Ajak Serta Keluarga, Sahabat dan Tetangga untuk merasakan manisnya Ilmu Syar’i

Semoga Bermanfaat

بارك الله فيكم

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