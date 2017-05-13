Info Kajian Islam Ilmiah Masjid Agung Cimahi: “Menyambut Ramadhan dengan Ilmu”
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
Dengan mengharap ridho dan taufiq Alloh subhanahu wata’ala, hadir dan ikuti:
KAJIAN ISLAM ILMIAH MASJID AGUNG CIMAHI
Materi:
“MENYAMBUT RAMADHAN DENGAN ILMU”
Rencana Jadwal:
08:00 – 09:15 WIB
Sesi 1 Menghargai Perjalanan Waktu Bulan Ramadhan + Tanya Jawab
Al-Ustadz Abu Muhammad Rosyid Hamdani حفظه الله تعالى
09:15 – 10:30 WIB
Sesi 2 Fikih Ringkas Puasa Ramadhan + Tanya Jawab
Al-Ustadz Abu Yahya Mu’adz حفظه الله تعالى
10:30 – 11:45 WIB
Sesi 3 Fikih Ringkas Shalat Tarawih + Tanya Jawab
Al-Ustadz Abu Yasir Wildan حفظه الله تعالى
Waktu:
16 Sya’ban 1438 H/
13 Mei 17
08:00 s/d 11:45 WIB
Tempat:
Gedung Dakwah Lt. 2
Masjid Agung Kota Cimahi
Jl. Jend. H. Amir Machmud
(Samping Alun-Alun Kota Cimahi)
Informasi:
0852-2110-1378/
0812-2138-2283
in syaa Alloh
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Radio Salafy Bandung
Website: http://www.salafybandung.com/
TERBUKA UNTUK UMUM MUSLIM DAN MUSLIMAH
Ajak Serta Keluarga, Sahabat dan Tetangga untuk merasakan manisnya Ilmu Syar’i
Semoga Bermanfaat
بارك الله فيكم